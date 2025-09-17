В центре Лондона прошла массовая акция против визита Трампа

Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 22:45

Политика

В центре Лондона люди устроили массовую акцию против визита американского лидера Дональда Трампа. Протестующие собрались на улице рядом со штаб-квартирой BBC.

С собой они принесли плакаты с надписями, адресованными президенту США, например "Долой Трампа" и "Нет расизму". Однако, как ранее писали зарубежные СМИ, для главы Белого дома был продуман специальный маршрут, который позволит ему избежать подобных неприятных зрелищ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

