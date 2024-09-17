Новости мира: при расследовании покушения на Трампа были допрошены 7 человек

В рамках расследования попытки покушения на экс-президента США Дональда Трампа допрошены 7 человек, включая членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого. Об этом сообщили в ФБР. Сам же кандидат в президенты Штатов от республиканцев назвал Райана Рута очень опасным человеком. Политик также уверен, что оба покушения на него совершили сторонники радикальных идей.

Тем временем Израиль может начать полномасштабную военную операцию против движения "Хезболла" в Ливане в течение 6 недель. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники, до начала зимы это сделать гораздо проще. При этом, по данным благотворительных организаций, Израиль сейчас блокирует больше 80% гуманитарной помощи, поступающей для сектора Газа.

Кроме того, жители американского штата Алабама стали свидетелями зрелищного водяного смерча. Огромный вихрь из воздуха и воды образовался над поверхностью Мексиканского залива. Природное явление заметили у побережья острова Дофин-Айленд. В водах вокруг него расположены многочисленные нефтяные вышки, и подобные стихии могут привести к экологической катастрофе.

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