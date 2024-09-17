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17 сентября, 08:45

Политика

ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области

ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области

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Потери ВСУ на курском направлении составили более 300 военных за сутки

Подразделения группировки войск "Север" освободили два населенных пункта Курской области – Успеновку и Борки. Кроме того, российские солдаты успешно отразили пять контратак противника. Всего за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

Тем временем в Москве объявили о новых выплатах тем, кто заключит контракт с Минобороны. Общая сумма за первый год службы превысит 5 миллионов рублей. Туда входит: единовременная выплата столичного правительства – 1,9 миллиона рублей и денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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