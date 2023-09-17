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17 сентября, 22:30

Политика

Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию

Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию

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Председатель КНДР Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию, его бронепоезд покинул Приморье. В период своего пребывания в РФ северокорейский лидер успел посетить несколько городов.

Одним из ярких событий приезда стала его встреча с моржом в Приморском океанариуме на острове Русский. В океанариуме лидеру КНДР показали шоу морских млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа.

Развлекательной программе предшествовала деловая. В рамках своего визита северокорейский лидер встретился с Владимиром Путиным и со студентами дальневосточного федерального университета, а также осмотрел авиазавод имени Юрия Гагарина и военный фрегат "Маршал Шапошников".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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