В Париже прошла манифестация против участия Франции в НАТО и ограничений на потребление энергии. В числе требований были также отставка Эмманюэля Макрона и отмена санкций.

Тысячи человек прошли по центральным улицам французской столицы, в том числе мимо Лувра. По мнению организаторов акции, Запад под руководством США хочет развязать мировую войну. А что касается санкций, то, по данным французских социологов, более половины французов выступают за сокращение или полную отмену санкций против России.

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