В Общественном штабе по наблюдению за выборами рассказали о количестве проголосовавших

На выборах в Москве онлайн проголосовали уже более 50% зарегистрированных участников. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Заместитель руководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух рассказал, что явка на федеральном портале и на московском превысила 50%.

"Миллион – это мы уже превысили количество избирателей, которые голосовали в электронном виде. Но и, наверное, дойдем до явки 90 или 90 с лишним процентов. Это традиционно для электронного голосования", – отметил Массух.

Он также подчеркнул, что активность граждан достаточно высока.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.