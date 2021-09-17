Уже более 900 тыс москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

В систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже поступило 900 тысяч голосов москвичей. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Там напомнили, что оставить свой голос онлайн можно в любое время и из любой точки мира. Если во время голосования у избирателей возникнут проблемы с гаджетом или интернетом, они смогут проголосовать с помощью функции "Отложенного решения".

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.