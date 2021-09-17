Москвичи смогут проголосовать онлайн, находясь в других регионах

Благодаря онлайн-голосованию, москвичи, которые по каким-то причинам находятся в других регионах, могут тоже принять участие в выборах.

"Я авторизовался на сайте mos.ru. Здесь я вхожу в новости, вижу, что завершилось электронная регистрация, можно перейти в спецпроект о выборах для участия в электронном голосовании. Здесь мы видим, что мой браузер и мое устройство прошли проверку из данного устройства, и я могу голосовать. Голосовать дистанционно не только удобно, но и также выгодно. Все участники электронного голосования будут участвовать в розыгрыше призов", – сказал Андрей Троицкий.

Выборы в Госдуму в этом году проходят с 17 по 19 сентября. В семи регионах граждане могут проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.