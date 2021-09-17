В шести регионах России дистанционно проголосовали до 50% избирателей – ЦИК

До пятидесяти процентов онлайн-избирателей уже проголосовали в шести регионах РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Большинство зарегистрированных на дистанционное электронное голосование – это москвичи. В столице выбор сделали более 500 тысяч человек, по данным Общественного штаба.

Выборы в Госдуму в этом году проходят с 17 по 19 сентября. В семи регионах граждане могут проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.