В Центризбиркоме рассказали о явке на избирательных участках в России

Явка на избирательных участках в России в настоящее время составляет 8–12%. Об этом заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

На электронном голосовании, по его данным, цифры выше. В шести регионах онлайн-бюллетени уже заполнили 48%.

За тем, как проходит голосование по всей России, следят в ЦИКе. Туда стекаются данные по явке, наблюдению – самая последняя информация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.