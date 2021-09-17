Одними из первых на избирательные участки пришли проголосовать военнослужащие

Одними из первых на избирательные участки пришли военнослужащие, которые несут круглосуточное дежурство. По традиции, голосовать они идут семьями – с женами и детьми.

Помощник начальника национального центра управления обороной РФ Юрий Ярошенко отметил, что собралась небольшая очередь в связи со спецификой несения службы.

"Это ежедневно определенное количество людей, заступающих на боевое дежурство, поэтому смена в 10:00. В связи с этим заступающая смена пришла проголосовать до заступления, а вторые, после 10:00, пришли голосовать после смены с дежурства, чтобы потом спокойно уйти домой на отдых", – рассказал Ярошенко.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.