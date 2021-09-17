Москвичам рассказали о работе избирательных участков в городе

В Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков. Жители столицы выбирают депутатов Госдумы. В двух округах идет голосование по выборам в Мосгордуму, выбирают также муниципальных депутатов в районе Щукино.

Голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября. Прийти на участок можно в любой из них.

Подробнее о том, где можно проголосовать, какие документы нужно взять с собой и какие антиковидные меры приняты на этих выборах, – в эфире телеканала Москва 24.