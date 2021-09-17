Полмиллиона голосов отдали москвичи на электронном голосовании в Госдуму

Уже полмиллиона избирателей в Москве приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Данные опубликованы на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

"Последние данные – электронное голосование пересекло полмиллиона проголосовавших, это 25% это те, кто заявился, мы идем чуть лучше, чем шли по Конституции по поправкам. Москвичи привыкли к электронным услугам, им будет все равно в этом смысле. Надо в школу, электронные услуги, кружки, медицина электронные услуги, платить за ЖКХ или электронные услуги", – сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму в этом году проходят с 17 по 19 сентября. В семи регионах граждане могут проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.