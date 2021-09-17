Председатель УИК № 2904 рассказала о работе избирательного участка

В Москве для голосования доступны более 3,6 тысячи избирательных участков. Председатель УИК № 2904 Ирина Мальчевская рассказала, как осуществляется работа.

Она отметила, что в плане безопасности на участке работают Росгвардия, полиция, МЧС, также присутствуют два врача.

"Для того, чтобы защитить людей от ковида, вы видите, у нас зоны разделены по тем нормативам, которые положены – полтора метра. Люди выполняют эти требования, они ждут, когда освободится их место", – сказала Мальчевская.

Председатель УИК № 2904 добавила, что каждый голосующий получает на входе маску, свою собственную ручку, и каждому изменяется температура.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.