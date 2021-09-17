В Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах в ГД

В Москве стартовали выборы в Государственную думу. Избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.

"Окончательная цифра – 2 014 765 человек подали на электронное голосование в Москве. Мы будем исходить из того, что на предыдущих электронных голосованиях у нас явка была тех, кто подавал, не меньше 90%. Если такая же явка состоится, умножаем, получаем, что мы получим 1,8 миллиона приблизительно. Может быть они все придут. Никто не знает. Тем не менее – 2 014 765 человек на сегодняшний день. Огромная цифра", – сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму в этом году проходят с 17 по 19 сентября. В семи регионах граждане могут проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.