В России стартовали выборы в Госдуму

В главном зале Центризбиркома в 23:00 по московскому времени прозвучал российский гимн и в этот же момент заработали участки на Дальнем Востоке. Сейчас голосование идет также в Забайкалье, Сибири и на Урале.

Первые часы голосования проходят спокойно. О каких-либо серьезных нарушениях не сообщается. На Дальнем Востоке наблюдатели отмечают, что с момента открытия участков туда пришло довольно много людей, несмотря на плохую погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.