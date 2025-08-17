Форма поиска по сайту

17 августа, 09:15

Новости мира: в Молдавии задержаны участники необычного митинга в поддержку Гуцул

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Путин заявил, что РФ хотела бы завершения конфликта на Украине

Путин провел совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске

В Европе положительно оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

Washington Post заявила о победе Путина после переговоров на Аляске

Военнослужащие установили контроль над Колодезями и Вороновым в Днепропетровской области

Путин отметил доверительный контакт с Трампом после саммита

Путин и Трамп вернулись к работе после переговоров на Аляске

Трамп сообщил о достигнутом согласии по ряду вопросов на встрече с Путиным

В молдавском Кишиневе задержали участников необычного митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Среди них – люди в костюмах Пикачу, Labubu и медведя.

Мощные лесные пожары на западе Турции уже подбираются к жилым районам. Эвакуировано 5 деревень, на место стянуты свыше 500 пожарных. Густой черный дым растянулся на километры.

Огонь тушат с земли и воздуха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

