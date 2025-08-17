Новости мира: в Молдавии задержаны участники необычного митинга в поддержку Гуцул

В молдавском Кишиневе задержали участников необычного митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Среди них – люди в костюмах Пикачу, Labubu и медведя.

Мощные лесные пожары на западе Турции уже подбираются к жилым районам. Эвакуировано 5 деревень, на место стянуты свыше 500 пожарных. Густой черный дым растянулся на километры.

Огонь тушат с земли и воздуха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

