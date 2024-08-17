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17 августа, 18:15

Политика

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили Су-24 ВСУ в Сумской области

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили Су-24 ВСУ в Сумской области

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Российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили украинский бомбардировщик Су-24, который находился на аэродроме в Сумской области, сообщило министерство обороны РФ.

Всего за сутки на курском направлении ВСУ лишились больше 30 единиц бронетехники, включая 3 танка. Также российские войска разгромили боевиков в районах Новой Сорочине, Любимовке, Леонидове и Косицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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