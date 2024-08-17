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17 августа, 16:30

Политика

Вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в курском приграничье

Вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в курском приграничье

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Экипажи Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился авиационными ракетами С-8 по разведанным позициям военнослужащих ВСУ, уточнили в ведомстве.

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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