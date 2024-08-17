В Минобороны РФ серьезно воспринимают данные о подготовке ВСУ к ударам по АЭС

В Министерстве обороны РФ серьезно оценивают информацию о подготовке киевским режимом удара по Курской атомной электростанции, сообщили в ведомстве.

Целью этой провокации является обвинение России в "самообстреле" станции. По словам военных, они расценивают подобные действия как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой ГенАссамблеей ООН "О борьбе с актами ядерного терроризма". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.