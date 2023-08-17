Артиллеристы РФ нанесли удар по технике ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении в зоне СВО артиллеристы РФ нанесли удар по скоплению бронированной техники, а также по складам боеприпасов ВСУ. По противнику отработал боевой расчет гаубиц Д-30.

Как сообщили военные, это орудие является эффективным за счет неприхотливости и мобильности, а при правильном выборе огневой точки позволяет вести прицельную стрельбу на дальности в 15 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.