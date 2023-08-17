Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Политика

Артиллеристы РФ нанесли удар по технике ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы РФ нанесли удар по технике ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ показало работу пушки "Малка" на угледарском направлении

Бывшая глава МИД Австрии планирует стать гражданкой России

Минобороны РФ показало работу ЗРК "ОСА–АКМ" на краснолиманском направлении

Великобритания собирается отправить в Африку отряд украинских диверсантов – СМИ

Байден шепотом рассказал об успехах американской экономики в Белом доме

Экс-советник ЦРУ оценил поставки оружия на Украину

Власти США отправили на Украину оружие, конфискованное у гангстеров

Минобороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

ВС РФ отразили девять атак украинских штурмовых групп на купянском направлении

На купянском направлении в зоне СВО артиллеристы РФ нанесли удар по скоплению бронированной техники, а также по складам боеприпасов ВСУ. По противнику отработал боевой расчет гаубиц Д-30.

Как сообщили военные, это орудие является эффективным за счет неприхотливости и мобильности, а при правильном выборе огневой точки позволяет вести прицельную стрельбу на дальности в 15 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика