Артиллеристы РФ сдерживают натиск противника у Времьевского выступа на угледарском направлении. По позициям и бронетехнике ВСУ работают расчеты самоходных пушек большой мощности "Малка". Мощь снарядов позволяет поражать даже подземные укрепленные сооружения.

Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки в этом секторе артиллерия поразила два опорных пункта ВСУ, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.