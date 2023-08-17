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Политика

Минобороны РФ показало работу пушки "Малка" на угледарском направлении

Минобороны РФ показало работу пушки "Малка" на угледарском направлении

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Артиллеристы РФ сдерживают натиск противника у Времьевского выступа на угледарском направлении. По позициям и бронетехнике ВСУ работают расчеты самоходных пушек большой мощности "Малка". Мощь снарядов позволяет поражать даже подземные укрепленные сооружения.

Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки в этом секторе артиллерия поразила два опорных пункта ВСУ, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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