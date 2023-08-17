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Политика

Минобороны РФ показало работу ЗРК "ОСА–АКМ" на краснолиманском направлении

Минобороны РФ показало работу ЗРК "ОСА–АКМ" на краснолиманском направлении

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Расчет зенитного ракетного комплекса "ОСА–АКМ" расчистил небо над российскими позициями на краснолиманском направлении. Здесь держат оборону бойцы группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ЗРК уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ, которые противник запустил для наведения артиллерийских ударов. Всего же за сутки в зоне спецоперации российская ПВО обезвредила 26 беспилотных летательных аппаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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