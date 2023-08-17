Минобороны РФ показало работу ЗРК "ОСА–АКМ" на краснолиманском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса "ОСА–АКМ" расчистил небо над российскими позициями на краснолиманском направлении. Здесь держат оборону бойцы группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ЗРК уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ, которые противник запустил для наведения артиллерийских ударов. Всего же за сутки в зоне спецоперации российская ПВО обезвредила 26 беспилотных летательных аппаратов.

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