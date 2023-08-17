07:15Политика
Минобороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц Д-30
Минобороны России показало, как на купянском направлении артиллеристы РФ нанесли удар по скоплению бронированной техники, а также по складам боеприпасов ВСУ. По противнику отработал боевой расчет гаубиц Д-30.
Как сообщили военные, это орудие является эффективным за счет неприхотливости и мобильности, а при правильном выборе огневой точки позволяет вести прицельную стрельбу на дальности в 15 километров.
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