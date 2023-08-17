Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Минобороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Минобороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

ВС РФ отразили девять атак украинских штурмовых групп на купянском направлении

Минобороны РФ обвинило США в подготовке новой пандемии

Новости часа: столичные службы устранили прорыв гидранта в Рязанском районе

ВС РФ отразили две атаки ВСУ за сутки на запорожском направлении

ВСУ потеряли до 170 военных на запорожском направлении

Путин предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки после ЧП

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия

Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа

СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки

Минобороны России показало, как на купянском направлении артиллеристы РФ нанесли удар по скоплению бронированной техники, а также по складам боеприпасов ВСУ. По противнику отработал боевой расчет гаубиц Д-30.

Как сообщили военные, это орудие является эффективным за счет неприхотливости и мобильности, а при правильном выборе огневой точки позволяет вести прицельную стрельбу на дальности в 15 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика