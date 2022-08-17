СК РФ обследует место обстрела со стороны ВСУ в Первомайске

Следователи СК России обследуют место обстрела в Первомайске из HIMARS со стороны ВСУ. Удар из американской реактивной системы залпового огня попал по многоэтажке.

На кадрах, которые публикует СМИ, видно, что снесена часть дома. Двор завален кирпичами. В результате удара погиб один человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.