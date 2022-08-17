Танк Т-34 из эстонской Нарвы может переехать в Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что куряне готовы забрать танк-памятник себе. Он также подчеркнул, что расходы по перевозке Курская область готова взять на себя.

В Нарве жители возлагают цветы на место, с которого был демонтирован советский танк. Об этом пишут местные СМИ. Он был установлен в качестве памятника в честь освобождения города от нацистов в 1944 году. Танк убрали накануне. Правительство Эстонии постановило перенести его из Нарвы в военный музей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.