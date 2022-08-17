Вооруженные силы России уничтожили девять складов вооружения ВСУ

Вооруженные силы России за сутки уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что украинские подразделения из-за больших потерь часто стали покидать свои позиции.

В районе Марьинки ДНР, в связи с большими потерями и нехватки боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.