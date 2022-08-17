Украинские боевики продолжили обстрел Запорожской АЭС. В Европе всерьез опасаются, что это может привести к ядерной катастрофе. Россия неоднократно призывала МАГАТЭ и ООН обсудить ситуацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить станцию.

Американские журналисты из Wall Street Journal опубликовали статью о том, что Россия ворует со станции электричество, чтобы потом его продать. В МИД РФ назвали материал очередным вбросом и заявили, что ничего, кроме иронии, он не вызвал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



