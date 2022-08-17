Новости мира: на турецко-сирийской границе сохранилась напряженная ситуация

На турецко-сирийской границе сохранилась напряженная ситуация. Некоторые СМИ написали, что Турция начала военную операцию на севере соседней страны. Однако в Анкаре эти сообщения опровергли. Не подтвердили военных действий и сирийские курды, хотя и говорили о полетах турецких военных самолетов и беспилотников.



Белоруссия отменила бесплатное ожидание при пересечении границы. Указ об изменении правил подписал Александр Лукашенко. Теперь уже нельзя забронировать время проезда через КПП. А все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Платить придется водителям, которые въезжают в Белоруссию с территории стран Запада и Украины.

Дональду Трампу вернули изъятые при обыске дипломатические паспорта. Целых три штуки. Правда, два из них с истекшим сроком действия. Трамп так и написал в своих соцсетях: "Минюст и ФБР вернули мои паспорта. Спасибо". Он также добавил, что в ходе обыска правоохранители вели себя, как преступники, хватая все, что попадалось под руку. 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа. Сообщали, что это часть расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генпрокурор США не стал обосновывать обыск на вилле Трампа, как того просили Reuters, Washington Post и The New York Times.

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