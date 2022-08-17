450 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в Запорожскую область

450 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. Людям раздали предметы первой необходимости, продукты и питьевую воду.

Как рассказали в Минобороны, одна из главных задач межведомственного штаба по гуманитарному реагированию – максимально быстро вернуть освобожденные территории к мирной жизни. Новости из зоны украинского конфликта – в эфире телеканала Москва 24.