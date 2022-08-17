В Харьковской области военные РФ обнаружили на брошенных ВСУ позициях фосфорные снаряды

В Харьковской области российские военные обнаружили на позициях, брошенных украинскими вооруженными формированиями, фосфорные снаряды. Такие боеприпасы запрещены международными соглашениями, однако это не мешало боевикам применять их против мирных жителей.

О том, что происходит в зоне проведения спецоперации, – в эфире телеканала Москва 24.