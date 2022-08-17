Премьер-министр Латвии заявил об ограничении въезда в страну россиянам по шенгенским визам

Премьер-министр Латвия Кришьянис Кариньш заявил, что в правительстве концептуально договорились ограничить въезд в страну по шенгенским визам. Кроме того, власти не будут продлевать россиянам вид на жительство, за редким исключением.

Теперь осталось все это узаконить, и в кабинете министров ждут законопроект от МВД. Ранее Эстония объявила о прекращении выдачи виз россиянам. И даже запретила въезд по уже выданным документам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.