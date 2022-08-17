Финляндия сократит выдачу шенгенских виз россиянам в два раза – с 1000 до 500. И подавать документы можно будет только один день в неделю. Новые правила начнут действовать с сентября.

Ограничения коснутся путешественников. Финские власти убеждены, что туристы из России используют Хельсинки как "перевалочный пункт" для перелета в другие страны Евросоюза. Так что в приоритете будут те, кто хочет попасть в страну по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

Кроме того, МИД Финляндии намерен добиваться в Брюсселе приостановки упрощенного визового режима между ЕС и Россией. Это может означать, например, увеличение визового сбора с 35 до 80 евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.