Избирком распределил эфирное время между кандидатами на довыборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме и Центризбиркоме прошла жеребьевка по распределению эфирного времени между кандидатами и партиями, которые примут участие в сентябрьских выборах.

Речь идет о безвозмездном эфирном времени на телевидении и радио. С 23 августа оно положено каждому зарегистрированному участнику: и партиям, и одномандатникам. Получается 19 полных рабочих дней агитации.

К представителям СМИ обратилась председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Наступает сейчас самое важное время, период агитации, и мне бы хотелось чтобы наши все уважаемые федеральные каналы уделили время, показали бы все наши партии, чтобы дать возможность нашим избирателям максимально ознакомиться с тем политическим спектром, со всеми партиями, которые идут на выборы", – сказала она.

Агитационный период начинается за 28 дней до выборов, то есть 21 августа. Завершится он 16 сентября. А 17, 18 и 19 числа пройдет голосование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.