В Мосгоризбиркоме распределили эфирное время между кандидатами в депутаты Госдумы

Мосгоризбирком провел первый этап жеребьевки, где распределили эфирное время между зарегистрированными кандидатами в депутаты Госдумы.

По закону его предоставляют безвозмездно на городских телеканалах и радиостанциях. Это должно быть не менее 30 минут в день по будням, начиная с 23 августа.

Еще одна жеребьевка проходит 17 августа в Центризбиркоме.

"Наступает сейчас самое важное время, период агитации, и мне бы хотелось чтобы наши все уважаемые федеральные каналы уделили время, показали бы все наши партии, чтобы дать возможность нашим избирателям максимально ознакомиться с тем политическим спектром, со всеми партиями, которые идут на выборы", – сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Агитационный период начинается за 28 дней до выборов, то есть 21 августа. Завершится он 16 сентября. А 17, 18 и 19 числа пройдет голосование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.