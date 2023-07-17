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17 июля, 22:15

Политика

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

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Средства ПВО РФ за сутки перехватили три крылатых ракеты Storm Shadow

Российские средства ПВО перехватили за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS, а также уничтожили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ на донецком, краснолиманском и других направлениях. Противник теряет много техники. В частности, разбиты крупные оружейные склады ВСУ в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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