Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное

Решение по черноморской зерновой инициативе окончательное. Об этом сообщила миссия России в ООН. Соглашение о вывозе зерна из портов Черного моря прекращает свое действие по решению РФ с 18 июля.

При этом страны Запада еще надеются на пересмотр этого шага. Например, США призывают Россию пересмотреть решение о прекращении действия сделки. Но МИД РФ уже заявил, что соглашение не выполняло своей гуманитарной задачи. По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в бедные страны в рамках соглашения поступило 2,5% зерна.

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