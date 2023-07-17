Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту по зерновой сделке

Посольство России в Белоруссии по дипломатическим каналам передало Украине ноту, в которой сообщается о прекращении зерновой сделки с 18 июля. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

По информации МИД РФ, морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря прекратит работу во вторник, 18 июля. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства.

Накануне из порта Одессы вышло последнее судно, загруженное продовольствием в рамках этого соглашения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.