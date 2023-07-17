Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

Военные ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов за сутки

Военные ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов за сутки

Новости часа: Пушилин рассказал, как можно проехать по территории ДНР в Крым и обратно

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили пункты дислокации ВСУ на купянском направлении

Средства ПВО РФ за сутки перехватили три крылатых ракеты Storm Shadow

В МИД РФ прокомментировали атаку на Крымский мост

Россия заявила о выходе из черноморской инициативы

В РЗС назвали приостановку участия в зерновой сделке правильным решением

Новости часа: украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост

Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб

Власти Кубани оценили состояние девочки, пострадавшей на Крымском мосту

За сутки российские военные ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской области.

Кроме того, ВСУ несут значительные потери техники. Российские бойцы вывели из строя несколько артиллерийских систем американского производства, самоходную установку, переданную Польшей, и десятки других единиц вооружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика