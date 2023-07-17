Военные ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов за сутки

За сутки российские военные ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской области.

Кроме того, ВСУ несут значительные потери техники. Российские бойцы вывели из строя несколько артиллерийских систем американского производства, самоходную установку, переданную Польшей, и десятки других единиц вооружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.