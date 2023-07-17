Кандидат в президенты США Тим Скотт не смог ответить на вопрос об угрозе РФ

Кандидат в президенты США Тим Скотт не смог ответить на вопрос о том, представляет ли Россия угрозу для Соединенных Штатов. На эту тему с политиком заговорил экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.

Карлсон напомнил, что русские солдаты во время специальной военной операции на Украине не уничтожили ни одного американца, и выразил недоумение агрессивной политикой США. Кандидат в президенты, в свою очередь, предпочел сменить тему и заговорил о Мексике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.