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Политика

Кандидат в президенты США Тим Скотт не смог ответить на вопрос об угрозе РФ

Кандидат в президенты США Тим Скотт не смог ответить на вопрос об угрозе РФ

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Кандидат в президенты США Тим Скотт не смог ответить на вопрос о том, представляет ли Россия угрозу для Соединенных Штатов. На эту тему с политиком заговорил экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.

Карлсон напомнил, что русские солдаты во время специальной военной операции на Украине не уничтожили ни одного американца, и выразил недоумение агрессивной политикой США. Кандидат в президенты, в свою очередь, предпочел сменить тему и заговорил о Мексике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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