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Политика

Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США

Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США

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Американский политик Дональд Трамп раскрыл, как именно он собирается положить конец конфликту на Украине в случае избрания его президентом США. О своем плане он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я очень хорошо знаю президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, у меня были очень хорошие отношения с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку", – заявил Трамп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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