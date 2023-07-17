В американских биолабораториях на Украине работали над вирусом для поражения определенных этнических групп. Об этом в ходе неофициальной беседы заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший. Подробности опубликовала газета The New York Post.

"Все это время на Украине собирают российские ДНК, и также собирают китайские ДНК, чтобы атаковать людей", – заявил политик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.