Новости последнего часа: Захарова заявила, что европейцы почувствовали эффект санкций

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Так, преставитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что

европейцы уже почувствовали на себе эффект антироссийских санкций.

ВСУ выпустили по Макеевке десять ракет из "Градов".

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе.

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