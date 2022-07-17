Новости последнего часа: Тэтчер заявила, что Байден не друг Британии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Американский президент Джо Байден не является другом Британии после заявлений об ирландцах, заявила экс-советник Маргарет Тэтчер.

Шесть человек погибли, 12 пропали в результате наводнения на юго-западе Китая.

ВСУ нанесли массированный удар из "Градов" по Донецку, выпустив 60 ракет.

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