ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили 4 пункта управления ВСУ

Четыре пункта управления ВСУ в Николаевской области уничтожены российскими военными, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Он также добавил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области было уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также свыше 10 единиц бронетанковой техники.

Кроме того, на фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства.

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