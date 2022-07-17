Минобороны опубликовало кадры работы военных медиков в Харьковской области

Минобороны опубликовало кадры работы специалистов военные медиков в Харьковской области. Там развернули мобильные госпитали.



Они укомплектованы современным оборудованием для различной диагностики. Там же проводят плановые операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

