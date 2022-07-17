Новые атаки со стороны ВСУ зафиксировали в Донецке

Украинские войска вновь обстреляли Донецк. Несколько дней назад удар был нанесен по автостанции "Центр", погибли два человека. Теперь ВСУ снова наносят удары: ракеты летят в том числе по автобусам, возвращающимся на станцию.



Также ВСУ ударили по Петровскому району Донецка. 10 ракет из "Града" упали в жилом квартале. Одна из них пробила стену и балкон многоквартирного дома. Другая – разорвалась возле машины, где в тот момент были люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

