Сергей Собянин предложил Светлане Разворотневой стать советником по вопросам ЖКХ

Сергей Собянин пригласил руководителя АНО "Центр защиты прав москвичей", правозащитницу Светлану Разворотневу на пост его советника по вопросам ЖКХ. Предложение было озвучено в рамках встречи в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии "Единая Россия".

Разворотнева согласилась, поблагодарила за доверие и понадеялась, что будет действительно полезна и городу, и людям.

Она также отметила, что одним из ключевых направлений является общественный контроль в системе ЖКХ и работа с владельцами жилья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

