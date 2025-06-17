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17 июня, 07:45

Политика

В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах российского флага

В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах российского флага

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В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах российского флага. По мнению депутатов, это не только поможет развить в учениках патриотизм и дисциплину, но и снизит финансовую нагрузку на родителей.

Также менять отношение подростков к физкультуре в Госдуме предлагают с помощью введения в школах спортивного наставничества. Депутаты отметили, что если уроки будут проводить чемпионы, мотивация детей к занятиям возрастает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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