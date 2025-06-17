В России могут создать компенсационный фонд для пострадавших от недобросовестных риелторов

Для пострадавших от недобросовестных риелторов хотят создать специальный компенсационный фонд. Генеральная прокуратура предложила депутатам Госдумы изучить этот вопрос.

Кроме того, там считают, что нужно внести нормы в организацию работы риелторов, а также установить обязательные требования к таким специалистам. Например, наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и другие.

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